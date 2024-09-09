Live
  • Пн 09.09.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.02
  • EUR 45.56

Сводка Генштаба: 5 боев на Харьковском направлении и 15 — на Купянском

Происшествия 08:55   09.09.2024
Оксана Горун
Сводка Генштаба: 5 боев на Харьковском направлении и 15 — на Купянском Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 9 сентября проинформировал о боях в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также — двух сел Луганщины на Купянском направлении.

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска, Тихого и Старицы. На Купянском направлении количество боестолкновений составило 15. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки», — сообщил Генштаб.

Также армия РФ нанесла авиаудары в районах Петропавловки и Глушковки.

ГШ проинформировал о потерях врага.

Читайте также: Главные новости Харькова 9 сентября: удар КАБами по Харькову и Флоринке

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове прогремели ночью, ударили КАБами: Терехов о последствиях
Взрывы в Харькове прогремели ночью, ударили КАБами: Терехов о последствиях
09.09.2024, 06:47
Главные новости Харькова 9 сентября: удар КАБами по Харькову и Флоринке
Главные новости Харькова 9 сентября: удар КАБами по Харькову и Флоринке
09.09.2024, 08:58
Сырский заявил о связи между Харьковским направлением и наступлением на Курск
Сырский заявил о связи между Харьковским направлением и наступлением на Курск
09.09.2024, 08:01
Ночной прилет по Малоданиловской ТГ: глава громады показал последствия (фото)
Ночной прилет по Малоданиловской ТГ: глава громады показал последствия (фото)
09.09.2024, 08:21
Харьковчане несколько дней сами разбирают завалы, просят помощи мэрии (видео)
Харьковчане несколько дней сами разбирают завалы, просят помощи мэрии (видео)
08.09.2024, 16:21
Харьков частично без электричества из-за ночных «прилетов»: когда будет свет
Харьков частично без электричества из-за ночных «прилетов»: когда будет свет
09.09.2024, 09:15

Новости по теме:

08:01
Сырский заявил о связи между Харьковским направлением и наступлением на Курск
19:18
Коваленко: под Купянском «образуется аппендикс, который хочется перерезать»
16:52
Враг штурмует вблизи Синьковки — Генштаб о ситуации на фронте
10:15
ВС РФ готовятся возобновить штурмы на севере от Харькова — ОТГВ «Харьков»
08:20
Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам

Вы читали новость: «Сводка Генштаба: 5 боев на Харьковском направлении и 15 — на Купянском»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 9 сентября проинформировал о боях в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также — двух сел Луганщины на Купянском направлении".