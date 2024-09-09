Сводка Генштаба: 5 боев на Харьковском направлении и 15 — на Купянском
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ утром 9 сентября проинформировал о боях в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также — двух сел Луганщины на Купянском направлении.
«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска, Тихого и Старицы. На Купянском направлении количество боестолкновений составило 15. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки», — сообщил Генштаб.
Также армия РФ нанесла авиаудары в районах Петропавловки и Глушковки.
ГШ проинформировал о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 9 сентября проинформировал о боях в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также — двух сел Луганщины на Купянском направлении".