Сводка Генштаба: 5 боев на Харьковском направлении и 15 — на Купянском

Генштаб ВСУ утром 9 сентября проинформировал о боях в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также — двух сел Луганщины на Купянском направлении.

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска, Тихого и Старицы. На Купянском направлении количество боестолкновений составило 15. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки», — сообщил Генштаб.

Также армия РФ нанесла авиаудары в районах Петропавловки и Глушковки.

ГШ проинформировал о потерях врага.