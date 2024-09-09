Главные новости Харькова 9 сентября: ночью по городу ударили КАБами

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07:13

Ночью по Харькову ударили КАБами, также «прилет» — в пригороде

Ночь в Харькове выдалась неспокойной — в основном из-за действий российской авиации. Первый раз воздушную тревогу объявили в 22:28. Следом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о КАБах, которые сбрасывают российские пилоты по Харьковщине.

Затем он же сообщил о вражеских БПЛА над территорией региона.

В 00:19 дали отбой, но уже в 00:50 тревогу возобновили. Затем сирену запускали еще дважды: отбой в 01:02 — тревога в 02:19, отбой в 02:43 — тревога в 02:46. В 02:56 Мельник написал: российский КАБ летит в направлении Харькова и пригорода.

Около трех ночи в Харькове раздались взрывы. Мэр Игорь Терехов проинформировал: по предварительным данным, по городу нанесли несколько ударов КАБами. На месте одного из «прилетов» возник пожар.

«В результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания. По предварительной информации, жертв нет. Профильные службы продолжают обследовать место происшествия», — написал Терехов следом.

Утром 9 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: прилетело не только по городу, но и по Малоданиловской громаде.

«Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — уточнил Синегубов.

Отбой дали в 05:09. По состоянию на 07:13 тревоги в Харькове и области (кроме Липцев и Волчанска) нет.