Третий день РФ бьет по поселку на Золочевщине: повреждены дома и энергосети

9 сентября в 11:20 оккупанты из минометов ударили по поселку Перовское Золочевской громады на Харьковщине.

В результате обстрела повреждены частный дом, хозяйственные сооружения и энергосети. Пострадавших нет, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

Отмечается, что враг уже третий день подряд бьет по этому населенному пункту.