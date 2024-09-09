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Третий день РФ бьет по поселку на Золочевщине: повреждены дома и энергосети

Общество 13:46   09.09.2024
Виктория Яковенко
Третий день РФ бьет по поселку на Золочевщине: повреждены дома и энергосети Фото: «Заря»

9 сентября в 11:20 оккупанты из минометов ударили по поселку Перовское Золочевской громады на Харьковщине.

В результате обстрела повреждены частный дом, хозяйственные сооружения и энергосети. Пострадавших нет, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

Отмечается, что враг уже третий день подряд бьет по этому населенному пункту.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 сентября в 11:20 оккупанты из минометов ударили по поселку Перовское Золочевской громады на Харьковщине.".