Третий день РФ бьет по поселку на Золочевщине: повреждены дома и энергосети
Фото: «Заря»
9 сентября в 11:20 оккупанты из минометов ударили по поселку Перовское Золочевской громады на Харьковщине.
В результате обстрела повреждены частный дом, хозяйственные сооружения и энергосети. Пострадавших нет, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».
Отмечается, что враг уже третий день подряд бьет по этому населенному пункту.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бьет, дома, обстрел, повреждены, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 сентября в 11:20 оккупанты из минометов ударили по поселку Перовское Золочевской громады на Харьковщине.".