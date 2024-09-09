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Третій день РФ б’є по селищу на Золочівщині: пошкоджені будинки й енергомережі

Суспільство 13:46   09.09.2024
Вікторія Яковенко
Третій день РФ б’є по селищу на Золочівщині: пошкоджені будинки й енергомережі Фото: “Зоря”

9 вересня об 11:20 окупанти з мінометів вдарили по селищу Перовське Золочівської громади на Харківщині.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Постраждалих немає, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

Зазначається, що ворог вже третій день поспіль бʼє по цьому населеному пункту.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 вересня об 11:20 окупанти з мінометів вдарили по селищу Перовське Золочівської громади на Харківщині.".