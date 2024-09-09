Третій день РФ б’є по селищу на Золочівщині: пошкоджені будинки й енергомережі

9 вересня об 11:20 окупанти з мінометів вдарили по селищу Перовське Золочівської громади на Харківщині.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Постраждалих немає, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

Зазначається, що ворог вже третій день поспіль бʼє по цьому населеному пункту.