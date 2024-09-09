Свет вернули жителям Харькова, обесточенным из-за удара РФ

В Харькове возобновили электроснабжение после вражеского авиаудара.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты ликвидировали аварийную ситуацию и вернули свет жителям Северной Салтовки и поселка Жуковского.

Напомним, абоненты были обесточены из-за ночного «прилета» КАБ.

Взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде, повреждены четыре частных дома.