Свет вернули жителям Харькова, обесточенным из-за удара РФ
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Харькове возобновили электроснабжение после вражеского авиаудара.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты ликвидировали аварийную ситуацию и вернули свет жителям Северной Салтовки и поселка Жуковского.
Напомним, абоненты были обесточены из-за ночного «прилета» КАБ.
Взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде, повреждены четыре частных дома.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, вернули, жители, прилет, салтовка, світло, свет, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновили электроснабжение после вражеского авиаудара.".