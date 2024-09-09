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Свет вернули жителям Харькова, обесточенным из-за удара РФ

Общество 14:12   09.09.2024
Виктория Яковенко
Свет вернули жителям Харькова, обесточенным из-за удара РФ Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харькове возобновили электроснабжение после вражеского авиаудара.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты ликвидировали аварийную ситуацию и вернули свет жителям Северной Салтовки и поселка Жуковского.

Напомним, абоненты были обесточены из-за ночного «прилета» КАБ.

Взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде, повреждены четыре частных дома.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновили электроснабжение после вражеского авиаудара.".