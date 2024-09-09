Світло повернули жителям Харкова, знеструмленим через удар РФ
Фото: АТ “Харківобленерго”
У Харкові відновили електропостачання після ворожого авіаудару.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці ліквідували аварійну ситуацію і повернули світло жителям Північної Салтівки та селища Жуковського.
Нагадаємо, абоненти були знеструмлені через нічний «приліт» КАБ.
Вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ще одне влучання зафіксували в Малоданилівській громаді, пошкоджені чотири приватні будинки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, вернули, жители, прилет, салтовка, світло, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 14:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " У Харкові відновили електропостачання після ворожого авіаудару.".