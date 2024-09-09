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Харків частково без електрики через нічні “прильоти”: коли буде світло

Події 09:15   09.09.2024
Оксана Горун
Харків частково без електрики через нічні “прильоти”: коли буде світло

У Харківобленерго вранці 9 вересня повідомили: через нічні удари КАБами Харків частково знеструмлений. Відключення – у двох районах.

“Внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район сел. Жуковського у м. Харкові. Фахівці АТ “Харківобленерго” працюють над відновленням електропостачання та протягом декількох годин повернуть світло знеструмленим споживачам“, – проінформувала пресслужба Харківобленерго.

Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ще одне влучання зафіксували в Малоданилівській громаді, пошкоджені чотири приватні будинки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 09:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківобленерго вранці 9 вересня повідомили: через нічні удари КАБами Харків частково знеструмлений. Відключення – у двох районах".