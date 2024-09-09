Харків частково без електрики через нічні “прильоти”: коли буде світло

У Харківобленерго вранці 9 вересня повідомили: через нічні удари КАБами Харків частково знеструмлений. Відключення – у двох районах.

“Внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район сел. Жуковського у м. Харкові. Фахівці АТ “Харківобленерго” працюють над відновленням електропостачання та протягом декількох годин повернуть світло знеструмленим споживачам“, – проінформувала пресслужба Харківобленерго.

Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ще одне влучання зафіксували в Малоданилівській громаді, пошкоджені чотири приватні будинки.