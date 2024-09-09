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У Харкові вранці – збої в роботі тролейбусів: частково немає електрики

Суспільство 07:32   09.09.2024
Оксана Горун
У Харкові вранці – збої в роботі тролейбусів: частково немає електрики Фото: Харківська міськрада

Тролейбусне депо №3, починаючи з 6 ранку 9 вересня, повідомляє про різні зміни в маршрутах тролейбусів у Харкові у зв’язку зі знеструмленням.

На Салтівці – збої в русі 34 маршруту: від Фармакадемії до вул. Нескорених немає електрики.

Також телеграм-канал “Транспорт Харкова” інформує про те, що на Північну Салтівку вранці не їдуть тролейбуси №31 та №35 – їх відправили на Східну Салтівку.

У Тролейбусному депо №3, крім того, повідомляли з 6 до 7 ранку 9 вересня про зміни в роботі другого та 12-го маршрутів тролейбуса (від Лісопаркової до Жуковського та Рудика). Причиною стала відсутність електрики. Тролейбуси тимчасово йшли до Центрального парку. О 06:25 рух цими маршрутами відновили.

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Нагадаємо,  вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 07:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбусне депо №3, починаючи з 6 ранку 9 вересня, повідомляє про різні зміни в маршрутах тролейбусів у Харкові у зв’язку зі знеструмленням".