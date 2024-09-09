У Харкові вранці – збої в роботі тролейбусів: частково немає електрики
Тролейбусне депо №3, починаючи з 6 ранку 9 вересня, повідомляє про різні зміни в маршрутах тролейбусів у Харкові у зв’язку зі знеструмленням.
На Салтівці – збої в русі 34 маршруту: від Фармакадемії до вул. Нескорених немає електрики.
Також телеграм-канал “Транспорт Харкова” інформує про те, що на Північну Салтівку вранці не їдуть тролейбуси №31 та №35 – їх відправили на Східну Салтівку.
У Тролейбусному депо №3, крім того, повідомляли з 6 до 7 ранку 9 вересня про зміни в роботі другого та 12-го маршрутів тролейбуса (від Лісопаркової до Жуковського та Рудика). Причиною стала відсутність електрики. Тролейбуси тимчасово йшли до Центрального парку. О 06:25 рух цими маршрутами відновили.
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Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 07:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбусне депо №3, починаючи з 6 ранку 9 вересня, повідомляє про різні зміни в маршрутах тролейбусів у Харкові у зв’язку зі знеструмленням".