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В Харькове утром — сбои в работе троллейбусов: частично нет электричества

Общество 07:32   09.09.2024
Оксана Горун
В Харькове утром — сбои в работе троллейбусов: частично нет электричества Фото: Харьковский горсовет

Троллейбусное депо №3, начиная с 6 утра 9 сентября сообщает о различных изменениях в маршрутах троллейбусов в Харькове в связи с обесточиванием.

На Салтовке — сбои в движении 34 маршрута: от Фармакадемии до ул. Нескореных нет электричества.

Также telegram-канал «Транспорт Харькова» информирует о том, что на Северную Салтовку утром не едут троллейбусы №31 и №35 — их отправили на Восточную Салтовку.

В Троллейбусном депо №3, кроме того, сообщали с 6 до 7 утра 9 сентября об изменениях в работе второго и 12-го маршрутов троллейбуса (от Лесопарковой до Жуковского и до Рудика). Причиной стало отсутствие электричества. Троллейбусы временно шли к Центральному парку. В 06:25 движение на этих маршрутах восстановили.

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Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 07:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусное депо №3, начиная с 6 утра 9 сентября сообщает о различных изменениях в маршрутах троллейбусов в Харькове в связи с обесточиванием".