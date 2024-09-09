В Харькове утром — сбои в работе троллейбусов: частично нет электричества
Троллейбусное депо №3, начиная с 6 утра 9 сентября сообщает о различных изменениях в маршрутах троллейбусов в Харькове в связи с обесточиванием.
На Салтовке — сбои в движении 34 маршрута: от Фармакадемии до ул. Нескореных нет электричества.
Также telegram-канал «Транспорт Харькова» информирует о том, что на Северную Салтовку утром не едут троллейбусы №31 и №35 — их отправили на Восточную Салтовку.
В Троллейбусном депо №3, кроме того, сообщали с 6 до 7 утра 9 сентября об изменениях в работе второго и 12-го маршрутов троллейбуса (от Лесопарковой до Жуковского и до Рудика). Причиной стало отсутствие электричества. Троллейбусы временно шли к Центральному парку. В 06:25 движение на этих маршрутах восстановили.
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Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, новости Харькова, транспорт, троллейбусы;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусное депо №3, начиная с 6 утра 9 сентября сообщает о различных изменениях в маршрутах троллейбусов в Харькове в связи с обесточиванием".