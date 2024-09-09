Харьков частично без электричества из-за ночных «прилетов»: когда будет свет

В Харьковоблэнерго утром 9 сентября сообщили: из-за ночных ударов КАБами Харьков частично обесточен. Отключения — в двух районах.

«В результате ночного вражеского удара частично обесточены Северная Салтовка и район пос. Жуковского в Харькове. Специалисты АО «Харьковоблэнерго» работают над восстановлением электроснабжения и в течение нескольких часов вернут свет обесточенным потребителям», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде, повреждены четыре частных дома.