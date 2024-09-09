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Харьков частично без электричества из-за ночных «прилетов»: когда будет свет

Происшествия 09:15   09.09.2024
Оксана Горун
Харьков частично без электричества из-за ночных «прилетов»: когда будет свет Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харьковоблэнерго утром 9 сентября сообщили: из-за ночных ударов КАБами Харьков  частично обесточен. Отключения — в двух районах.

«В результате ночного вражеского удара частично обесточены Северная Салтовка и район пос. Жуковского в Харькове. Специалисты АО «Харьковоблэнерго» работают над восстановлением электроснабжения и в течение нескольких часов вернут свет обесточенным потребителям», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде, повреждены четыре частных дома.

Читайте также: В Харькове утром — сбои в работе троллейбусов: частично нет электричества

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 09:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковоблэнерго утром 9 сентября сообщили: из-за ночных ударов КАБами Харьков  частично обесточен. Отключения — в двух районах".