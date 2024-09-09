Харьков частично без электричества из-за ночных «прилетов»: когда будет свет
В Харьковоблэнерго утром 9 сентября сообщили: из-за ночных ударов КАБами Харьков частично обесточен. Отключения — в двух районах.
«В результате ночного вражеского удара частично обесточены Северная Салтовка и район пос. Жуковского в Харькове. Специалисты АО «Харьковоблэнерго» работают над восстановлением электроснабжения и в течение нескольких часов вернут свет обесточенным потребителям», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.
Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде, повреждены четыре частных дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, кабы, новости Харькова, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 09:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковоблэнерго утром 9 сентября сообщили: из-за ночных ударов КАБами Харьков частично обесточен. Отключения — в двух районах".