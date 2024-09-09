Головні новини Харкова 9 вересня: вночі по місту вдарили КАБами
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:13
Вночі по Харкову вдарили КАБами, також “приліт” – у передмісті
Ніч у Харкові видалася неспокійною – здебільшого через дії російської авіації. Вперше повітряну тривогу оголосили о 22:28. Потім начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про КАБи, які скидають російські пілоти на Харківщину.
Потім він повідомив про ворожі БПЛА над територією регіону.
О 00:19 дали відбій, але вже о 00:50 тривогу відновили. Потім сирену запускали ще двічі: відбій о 01:02 – тривога о 02:19, відбій о 02:43 – тривога о 02:46. О 02:56 Мельник написав: російський КАБ летить у напрямку Харкова та передмістя.
Близько третьої ночі в Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов поінформував: за попередніми даними, по місту завдали кількох ударів КАБами. На місці одного з “прильотів” виникла пожежа.
“Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки. Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання. За попередньою інформацією, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події”, – написав Терехов слідом.
Вранці 9 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: прилетіло не лише по місту, а й по Малоданілівській громаді.
“Пошкоджено чотири приватних будинки. Постраждалих немає”, – уточнив Синєгубов.
Відбій дали о 05:09. Станом на 07:13 тривоги в Харкові та області (крім Липців та Вовчанська) немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, кабы, Мельник, новини Харкова, ночь, сінєгубов, терехов, тревога;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".