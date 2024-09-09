Дев’ять разів атакував ворог на Куп’янському напрямку, два бої тривають – ГШ
Дев’ять разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та один раз – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.
На Харківському напрямку окупанти атакували у районі Вовчанська. Під бомбардування потрапив Харків.
На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції українських військових у районах Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Лозової та Глушківки. Два бої тривають.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 23:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та один раз – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.".