Дев’ять разів атакував ворог на Куп’янському напрямку, два бої тривають – ГШ

Дев’ять разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та один раз – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

На Харківському напрямку окупанти атакували у районі Вовчанська. Під бомбардування потрапив Харків.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції українських військових у районах Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Лозової та Глушківки. Два бої тривають.