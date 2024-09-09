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Девять раз атаковал враг на Купянском направлении, два боя продолжаются — ГШ

Происшествия 23:22   09.09.2024
Елена Нагорная
Девять раз атаковал враг на Купянском направлении, два боя продолжаются — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Девять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали в районе Волчанска. Под бомбардировку попал Харьков.

На Купянском направлении враг штурмовал позиции украинских военных в районах Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Лозовой и Глушковки. Два боя продолжаются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 23:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".