Девять раз атаковал враг на Купянском направлении, два боя продолжаются — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Девять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.
На Харьковском направлении оккупанты атаковали в районе Волчанска. Под бомбардировку попал Харьков.
На Купянском направлении враг штурмовал позиции украинских военных в районах Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Лозовой и Глушковки. Два боя продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 23:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".