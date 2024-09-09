Девять раз атаковал враг на Купянском направлении, два боя продолжаются — ГШ

Девять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали в районе Волчанска. Под бомбардировку попал Харьков.

На Купянском направлении враг штурмовал позиции украинских военных в районах Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Лозовой и Глушковки. Два боя продолжаются.