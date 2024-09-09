6 боев на Купянском направлении шли с начала суток — Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне безуспешно штурмовали позиции наших подразделений у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.