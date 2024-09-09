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6 боев на Купянском направлении шли с начала суток — Генштаб ВСУ

Происшествия 17:44   09.09.2024
Оксана Якушко
6 боев на Купянском направлении шли с начала суток — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне безуспешно штурмовали позиции наших подразделений у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 17:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне безуспешно штурмовали позиции наших подразделений у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".