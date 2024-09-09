6 боев на Купянском направлении шли с начала суток — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне безуспешно штурмовали позиции наших подразделений у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 17:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне безуспешно штурмовали позиции наших подразделений у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".