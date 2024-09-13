Три бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни одного разу марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів біля Гатища, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки біля Петропавлівки та Стельмахівки, ще три бої тривають поблизу Синьківки, Глушківки та Лозової.