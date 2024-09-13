Три боя идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений возле Гатища, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки возле Петропавловки и Стельмаховки, еще три боя продолжаются вблизи Синьковки, Глушковки и Лозовой.

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