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Три боя идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:56   13.09.2024
Оксана Якушко
Три боя идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений возле Гатища, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки возле Петропавловки и Стельмаховки, еще три боя продолжаются вблизи Синьковки, Глушковки и Лозовой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений у Гатища, сообщил Генштаб ВСУ.".