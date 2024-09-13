“Це вірна гибель” – командир ЗСУ про тактику росіян під Харковом

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону дивувався, як окупантам вдається змусити своїх військових йти в штурми в такий спосіб, як це роблять зараз на Харківському напрямку.

Тактику, яку росіяни почали застосовувати на Харківщині, Федоренко назвав “донецькою”. Він стверджує: для учасників подібний штурм – вірний білет в один кінець.

“Перша бронемашина, яка йде в їхній колоні штурмовій – це танк, переважно старої модифікації, орієнтовно такий як Т-72. Може бути без башти, без боєукладки, застосовується як сам носій. Зверху він обварений фактично “сараєм”. Хто хоч раз в житті бачив сарай або старий будинок, знайте, це буде так виглядати – з металу. І попереду встановлені такі трали, які призначення мають зняти мінні загородження – як протипіхотні, так і протитанкові. І між тілом танка та цим “сараєм”, який зверху наварений, знаходиться штурмова піхота. Позаду танчика рухаються дві-три БМП, точно так само обварені зверху сараями. Між тілом БМП і самим цим сараєм знаходиться штурмова піхота. Я, відверто кажучи, не знаю, що там російські окупанти розповідають своїм військовим і як вони змушують залізти в цю конструкцію, яку споруджують, тому що це точно вірна гибель. І більшість притомних людей, які долучені до військової справи, це розуміють. Зокрема, й новобранці Російської Федерації. Але система примусу в них працює на “відмінно”, й окупант більше боїться своїх, ніж іти на поле бою – на вірну гибель”, – сказав Федоренко.

За його словами, основне завдання “законсервованих” у подібних танках та БМП бійців — досягти передових позицій Сил оборони. Кому “пощастило” доїхати живими, поспішають і намагаються витіснити захисників України.

“Що стосується таких штурмів, 90% техніки на поточний момент знищується Силами оборони на полі бою. Або одразу, або після пошкодження. Що стосується штурмової піхоти, до 60-70% штурмової піхоти, яка переміщується саме на такій техніці, не доходить до лінії спішування. Тобто шляхом об’єднаної роботи бригад, які тримають відтинок, вдається своєчасно виявляти ворога, наносити об’єднаний вогневий вплив. Це й артилерія, засоби БПЛА, FPV-дрони, багато чого іншого. Зокрема, доходить до ручних гранатометів. І переважна більшість техніки, 90%, вона знищується на полі бою разом зі штурмовою піхотою“, – зазначив командир “Ахіллеса”.