«Это верная гибель» — командир ВСУ о тактике россиян под Харьковом
Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона удивлялся, как оккупантам удается заставить своих военных идти в штурмы таким образом, как это делают сейчас на Харьковском направлении.
Тактику, которую россияне стали применять в Харьковской области, Федоренко назвал «донецкой». Он утверждает: для участников подобный штурм — верный билет в один конец.
«Первая бронемашина, которая идет в их штурмовой колонне – это танк, преимущественно старой модификации, ориентировочно такой как Т-72. Может быть без башни, без боевложения, применяется как носитель. Сверху он обварен фактически «сараем». Кто хоть раз в жизни видел сарай или старый дом, знайте, это будет так выглядеть – из металла. И впереди установлены такие тралы, которые должны снять минные заграждения – как противопехотные, так и противотанковые. И между телом танка и этим наваренным «сараем» находится штурмовая пехота. Позади танчика двигаются две-три БМП, точно так же обваренные сверху «сараями». Между телом БМП и самим «сараем» находится штурмовая пехота. Я, откровенно говоря не знаю, что там российские оккупанты рассказывают своим военным и как они заставляют залезть в эту конструкцию, потому что это точно верная гибель. И большинство сознательных людей, приобщенных к военному делу, это понимают. В том числе и новобранцы Российской Федерации. Но система принуждения у них работает на «отлично», и оккупант больше боится своих, чем идти на поле боя – на верную гибель», — сказал Федоренко.
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По его словам, основная задача «законсервированных» в подобных танках и БМП бойцов, — достичь передовых позиций Сил обороны. Кому «повезло» доехать живыми, спешиваются и пытаются вытеснить защитников Украины.
«Что касается таких штурмов, то 90% техники на данный момент уничтожается Силами обороны на поле боя. Либо сразу, либо после повреждения. Что касается штурмовой пехоты, до 60-70% штурмовой пехоты, перемещающейся именно на такой технике, не доходит до линии спешивания. То есть за счет объединенной работы держащих отрезок бригад удается своевременно выявлять врага, наносить объединенное огневое воздействие. Это и артиллерия, и средства БПЛА, и FPV-дроны, многое другое. В частности, доходит до ручных гранатометов. И подавляющее большинство техники, 90%, уничтожается на поле боя вместе со штурмовой пехотой», — отметил командир «Ахиллеса».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, война, ВС РФ, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона удивлялся, как оккупантам удается заставить своих военных идти в штурмы таким образом, как это делают сейчас на Харьковском направлении".