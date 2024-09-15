Live
  • Нд 15.09.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

Постраждалих у Харкові – вже 25, серед них діти, горить будинок

Події 15:58   15.09.2024
Оксана Горун
Постраждалих у Харкові – вже 25, серед них діти, горить будинок

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від удару російського КАБа по Харкову зросла.

На цю хвилину 25 постраждалих, з них – троє дітей. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці“, – поінформував Синєгубов.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Постраждалих у Харкові вже 35: фото з місця “прильоту”
Постраждалих у Харкові вже 35: фото з місця “прильоту”
15.09.2024, 17:11
Під завалами в Харкові можуть бути люди – Синєгубов (відео)
Під завалами в Харкові можуть бути люди – Синєгубов (відео)
15.09.2024, 16:57
По Харкову та району вдарили 6 КАБів. Серед поранених є важкі
По Харкову та району вдарили 6 КАБів. Серед поранених є важкі
15.09.2024, 16:44
33 поранених у Харкові, горять чотири поверхи будинку (відео)
33 поранених у Харкові, горять чотири поверхи будинку (відео)
15.09.2024, 16:29
“Важкий об’єкт” – Синєгубов показав будівництво школи-укриття під Харковом
“Важкий об’єкт” – Синєгубов показав будівництво школи-укриття під Харковом
15.09.2024, 16:40
Зеленський опублікував фото наслідків удару по багатоповерхівці в Харкові
Зеленський опублікував фото наслідків удару по багатоповерхівці в Харкові
15.09.2024, 16:18

Новини за темою:

17:11
Постраждалих у Харкові вже 35: фото з місця “прильоту”
16:57
Під завалами в Харкові можуть бути люди – Синєгубов (відео)
16:44
По Харкову та району вдарили 6 КАБів. Серед поранених є важкі
16:18
Зеленський опублікував фото наслідків удару по багатоповерхівці в Харкові
15:58
Постраждалих у Харкові – вже 25, серед них діти, горить будинок

Ви читали новину: «Постраждалих у Харкові – вже 25, серед них діти, горить будинок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від удару російського КАБа по Харкову зросла".