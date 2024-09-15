Постраждалих у Харкові – вже 25, серед них діти, горить будинок

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від удару російського КАБа по Харкову зросла.

“На цю хвилину 25 постраждалих, з них – троє дітей. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці“, – поінформував Синєгубов.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені.