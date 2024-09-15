Пострадавших в Харькове — уже 25, среди них дети, горит дом

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от удара российского КАБа по Харькову возросло.

«На эту минуту 25 пострадавших, из них — трое детей. В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке», — проинформировал Синегубов.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые.