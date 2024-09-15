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Пострадавших в Харькове — уже 25, среди них дети, горит дом

Происшествия 15:58   15.09.2024
Оксана Горун
Пострадавших в Харькове — уже 25, среди них дети, горит дом Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от удара российского КАБа по Харькову возросло.

«На эту минуту 25 пострадавших, из них — трое детей. В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке», — проинформировал Синегубов.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые.

Автор: Оксана Горун
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Пострадавших в Харькове — уже 25, среди них дети, горит дом

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 15:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от удара российского КАБа по Харькову возросло".