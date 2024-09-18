Нова локація з’явиться в харківському екопарку: подробиці (фото)

«Казковий ліс» почали створювати в харківському екопарку. Нова локація з’явиться поруч із «Парком тисячі каменів» та «Лебединим озером».

«Ці чудові гномики – перші мешканці нашого «Казкового лісу». Наш «Казковий ліс» буде заповнений різноманітними міфічними героями, парковими скульптурами та іншими цікавинками, які не залишать байдужими як дітей, так і дорослих. У майбутньому, швидше за все – уже після закінчення війни, ми плануємо також наповнювати його різними цікавими подіями: святами, фестивалями, мистецькими акціями та іншими оригінальними заходами», – розповіли у пресслужбі екопарку.

Сюди, у нові домівки, планують переселити левів та тигрів, додали в екопарку.