Новая локация появится в харьковском экопарке: подробности (фото)

«Сказочный лес» начали создавать в харьковском экопарке. Новая локация появится рядом с «Парком тысячи камней» и «Лебединым озером».

«Эти замечательные гномики – первые жители нашего «Сказочного леса». Наш «Сказочный лес» будет заполнен разнообразными мифическими героями, парковыми скульптурами и другими достопримечательностями, которые не оставят равнодушными как детей, так и взрослых. В будущем, скорее всего – уже после окончания войны, мы планируем также наполнять его разными интересными событиями: праздниками, фестивалями, художественными акциями и другими оригинальными мероприятиями», — рассказали в пресс-службе экопарка.

Сюда, в новые дома, планируют переселить львов и тигров, добавили в экопарке.