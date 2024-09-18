Новая локация появится в харьковском экопарке: подробности (фото)
Фото: Харьковский экопарк
«Сказочный лес» начали создавать в харьковском экопарке. Новая локация появится рядом с «Парком тысячи камней» и «Лебединым озером».
«Эти замечательные гномики – первые жители нашего «Сказочного леса». Наш «Сказочный лес» будет заполнен разнообразными мифическими героями, парковыми скульптурами и другими достопримечательностями, которые не оставят равнодушными как детей, так и взрослых. В будущем, скорее всего – уже после окончания войны, мы планируем также наполнять его разными интересными событиями: праздниками, фестивалями, художественными акциями и другими оригинальными мероприятиями», — рассказали в пресс-службе экопарка.
Сюда, в новые дома, планируют переселить львов и тигров, добавили в экопарке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гномы, лем, локация, львы, Сказочный, тигры, Харьковский, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Сказочный лес» начали создавать в харьковском экопарке. Новая локация появится рядом с «Парком тысячи камней» и «Лебединым озером».".