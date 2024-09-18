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Новая локация появится в харьковском экопарке: подробности (фото)

Общество 12:10   18.09.2024
Виктория Яковенко
Новая локация появится в харьковском экопарке: подробности (фото) Фото: Харьковский экопарк

«Сказочный лес» начали создавать в харьковском экопарке. Новая локация появится рядом с «Парком тысячи камней» и «Лебединым озером».

«Эти замечательные гномики – первые жители нашего «Сказочного леса». Наш «Сказочный лес» будет заполнен разнообразными мифическими героями, парковыми скульптурами и другими достопримечательностями, которые не оставят равнодушными как детей, так и взрослых. В будущем, скорее всего – уже после окончания войны, мы планируем также наполнять его разными интересными событиями: праздниками, фестивалями, художественными акциями и другими оригинальными мероприятиями», — рассказали в пресс-службе экопарка.

Сюда, в новые дома, планируют переселить львов и тигров, добавили в экопарке.

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Фото: Харьковский экопарк
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Фото: Харьковский экопарк

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Сказочный лес» начали создавать в харьковском экопарке. Новая локация появится рядом с «Парком тысячи камней» и «Лебединым озером».".