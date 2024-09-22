Динаміка пішла вгору – Терехов про удари авіабомбами по Харкову
Кількість ворожих авіаударів по Харкову останніми днями зросла, констатував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов і закликав містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
«На жаль, щодня Харків потрапляє під обстріли. Вони відбуваються і вдень, і вночі. Тому потрібно бути дуже-дуже обережними. Ми бачимо, що динаміка пішла вгору, і частіше стали обстрілювати Харків КАБами та ФАБами», – сказав Терехов.
Він нагадав, що містяни мають кілька хвилин після запуску авіабомби, щоб встигнути перейти в безпечне місце. Також мер відповів на питання, чи припиняють розбирати завали комунальники та рятувальники, коли оголошується повітряна тривога.
«Таке важке питання. Коли є певна загроза, то нам дійсно доводиться зупиняти роботи, щоб зберегти життя людей. Але бувають випадки, коли лунає повітряна тривога і люди десь реагують, десь не реагують, бо, знаєте, певна звичка вже є у людей. Але ще раз хочу звернутися до харків’ян, до наших працівників, щоб не нехтували повітряними тривогами», — додав міський голова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, авіаудар, воздушная тревога, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 14:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість ворожих авіаударів по Харкову останніми днями зросла, констатував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов і закликав містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.".