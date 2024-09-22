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Динамика пошла вверх — Терехов об ударах авиабомбами по Харькову

Происшествия 14:04   22.09.2024
Елена Нагорная
Динамика пошла вверх — Терехов об ударах авиабомбами по Харькову

Количество вражеских авиаударов по Харькову в последние дни возросло, констатировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов и призвал горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

«К сожалению, ежедневно Харьков попадает под обстрелы. Они происходят и днем, и ночью. Поэтому нужно быть очень-очень осторожными. Мы видим, что динамика пошла вверх, и чаще стали обстреливать Харьков КАБами и ФАБами», — сказал Терехов.

Он напомнил, что у горожан есть несколько минут после запуска авиабомбы, чтобы успеть перейти в безопасное место. Также мэр ответил на вопрос, прекращают ли разбирать завалы коммунальщики и спасатели, когда объявляется воздушная тревога.

«Такой трудный вопрос. Когда есть определенная угроза, то нам действительно приходится останавливать работы, чтобы сохранить жизни людей. Но бывают случаи, когда звучит воздушная тревога и люди где-то реагируют, где-то не реагируют, потому что, знаете, определенная привычка уже есть у людей. Еще раз хочу обратиться к харьковчанам, к нашим работникам, чтобы не пренебрегали воздушными тревогами», — добавил городской голова.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 14:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество вражеских авиаударов по Харькову в последние дни возросло, констатировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов и призвал горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.".