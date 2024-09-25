РФ знищила всі ТЕС і найбільші гідроелектростанції України – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, заявив, що РФ зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України.
“Російська армія не може отримати значних переваг на полі бою, Путін шукає інші шляхів зламати дух українців. Одна з його цілей – інфраструктура. Росіяни продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі РФ знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції”, – заявив Зеленський.
Він підкреслив, що Путін хоче залишити мільйони українців взимку без світла і тепла.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Владимир зеленский, зима, опалення, рф, ТЭС, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 17:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, заявив, що РФ зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України.".