РФ уничтожила все ТЭС и крупнейшие гидроэлектростанции Украины – Зеленский
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Президент Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что РФ разрушила все тепловые и крупнейшие гидроэлектростанции Украины.
«Российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя, Путин ищет другие пути сломать дух украинцев. Одна из его целей – инфраструктура. Россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас РФ уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Путин хочет оставить миллионы украинцев зимой без света и тепла.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Владимир зеленский, зима, опалення, отопление, рф, ТЭС, Украина;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 17:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что РФ разрушила все тепловые и крупнейшие гидроэлектростанции Украины.".