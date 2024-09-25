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РФ уничтожила все ТЭС и крупнейшие гидроэлектростанции Украины – Зеленский

Общество 17:57   25.09.2024
Оксана Якушко
РФ уничтожила все ТЭС и крупнейшие гидроэлектростанции Украины – Зеленский Скриншот

Президент Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что РФ разрушила все тепловые и крупнейшие гидроэлектростанции Украины.

«Российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя, Путин ищет другие пути сломать дух украинцев. Одна из его целей – инфраструктура. Россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас РФ уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин хочет оставить миллионы украинцев зимой без света и тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 17:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что РФ разрушила все тепловые и крупнейшие гидроэлектростанции Украины.".