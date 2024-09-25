РФ уничтожила все ТЭС и крупнейшие гидроэлектростанции Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что РФ разрушила все тепловые и крупнейшие гидроэлектростанции Украины.

«Российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя, Путин ищет другие пути сломать дух украинцев. Одна из его целей – инфраструктура. Россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас РФ уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин хочет оставить миллионы украинцев зимой без света и тепла.