“Саудівський ніж у спину Путіна” – Фурса прогнозує падіння цін на нафту

Доходи РФ можуть впасти – прогнозує український інвестиційний банкір, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами “Драгон Капітал” Сергій Фурса, спираючись на інформацію “Financial Times”.

“Саудівський ніж у спину Путіна. Нарешті це сталось. “Financial Times” пише, що Саудівська Аравія змінює свою нафтову стратегію. Весь останній час вони боролися за ціну на ринку на рівні 100 доларів за барель, яка б мала збалансувати бюджет королівства і забезпечити фінансування всіх мегапроєктів принца по модернізації країни, як то будівництва величезного міста чи купівля нових футболістів в гарем шейхів і розкрутка чемпіонату світу з футболу 2030 року. Власне, тому ОПЕК і вводили обмеження видобутку нафти, намагаючись утримати ціну високою. Що дуже допомагало Росії, для якої конче важлива висока ціна на нафту. Але схоже саудівці задовбались. Проблеми з економікою Китаю не дають сподіватись, що нафта буде дорогою. А фінансувати бюджет треба. І якщо ціна на товар не зростає, то можна просто продавати більше цього товару”, – пише Фурса.

За його оцінкою, зараз Саудівська Аравія розпочинає боротьбу за долю ринку нафти. Останнім часом частка країни в обсязі світового видобутку через штучні обмеження падала. На цьому тлі найбільшим видобувачем стали США. Якщо ж Саудівська Аравія припинить обмежувати себе у видобутку, ціни на нафту (а з ними – і доходи РФ) будуть падати.

“Тільки на цій новині вартість нафти просіла на 2%. І це при тому, що в Китаї на цьому тижні вирішили робити дуже багато стимулів для економіки, що мало штовхати ціни на нафту в гору. Але ніт. І це просто стаття. Саудівська Аравія ще не збільшила виробництва нафти. Але тепер майже невідворотно збільшить. Нагадуючи Путіну і Ко солодкі 80-ті. А слідом мають змінити свою стратегію й інші країни. Бо хто останній, той лох. Якщо цей процес розпочнеться, то далі вже його зупинити буде важко. І Саудівська Аравія вирішила його розпочати. Може тому, що не боїться цінової конкуренції, адже має дуже низьку собівартість“, – зазначив інвестиційний банкір.