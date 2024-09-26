«Саудовский нож в спину Путина» — Фурса прогнозирует падение цен на нефть

Доходы РФ могут упасть — прогнозирует украинский инвестиционный банкир, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами «Драгон Капитал» Сергей Фурса, опираясь на информацию «Financial Times».

«Саудовский нож в спину Путина. Наконец-то это произошло. «Financial Times» пишет, что Саудовская Аравия изменяет свою нефтяную стратегию. Все последнее время они боролись за цену на рынке на уровне 100 долларов за баррель, которая должна была сбалансировать бюджет королевства и обеспечить финансирование всех мегапроектов принца по модернизации страны, как строительство огромного города или покупка новых футболистов в гарем шейхов и раскрутка чемпионата мира по футболу. В 2030 году. По сути, поэтому ОПЕК и вводили ограничения добычи нефти, пытаясь удержать цену высокой. Что очень помогало России, для которой очень важна высокая цена на нефть. Но похоже саудовцы задолбались. Проблемы с экономикой Китая не дают надеяться, что нефть будет дорогой. А финансировать бюджет нужно. И если цена на товар не растет, то можно просто продавать больше этого товара», — пишет Фурса.

По его оценке, сейчас Саудовская Аравия начинает борьбу за судьбу рынка нефти. В последнее время доля страны в объеме мировой добычи из-за искусственных ограничений падала. На этом фоне самым крупным добытчиком стали США. Если же Саудовская Аравия прекратит себя ограничивать в добыче, цены на нефть (а с ними — и доходы РФ) будут падать.

«Только на этой новости стоимость нефти просела на 2%. И это при том, что в Китае на этой неделе решили делать очень много стимулов для экономики, что должно толкать цены на нефть вверх. Но болт. И это просто статья. Саудовская Аравия еще не увеличила производство нефти. Но теперь почти неотвратимо увеличит. Напоминая Путину и Ко сладкие 80-е. Следом же должны изменить свою стратегию и другие страны. Ибо кто последний, тот лох. Если этот процесс начнется, то дальше его остановить будет трудно. И Саудовская Аравия решила его начать. Может, потому, что не боится ценовой конкуренции, ведь имеет очень низкую себестоимость», — отметил инвестиционный банкир.