Котлубань: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу з іранськими ракетами
Генштаб 29 вересня повідомив: у селищі Котлубань Волгоградської області РФ Сили оборони завдали удару по військовому арсеналу.
“Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами”, – поінформував Генштаб.
Відео вибуху на арсеналі публікували російські телеграм-канали.
“Військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів”, – прокоментували в Генштабі.
Захисники України зазначили, що операцію провели Сили безпілотних систем разом із ССО, ГУР та СБУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 17:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб 29 вересня повідомив: у селищі Котлубань Волгоградської області РФ Сили оборони завдали удару по військовому арсеналу".