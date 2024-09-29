Котлубань: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу з іранськими ракетами

Генштаб 29 вересня повідомив: у селищі Котлубань Волгоградської області РФ Сили оборони завдали удару по військовому арсеналу.

“Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами”, – поінформував Генштаб.

Відео вибуху на арсеналі публікували російські телеграм-канали.

“Військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів”, – прокоментували в Генштабі.

Захисники України зазначили, що операцію провели Сили безпілотних систем разом із ССО, ГУР та СБУ.