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Котлубань: Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала с иранскими ракетами

Мир 17:52   29.09.2024
Оксана Горун
Котлубань: Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала с иранскими ракетами

Генштаб 29 сентября сообщил: в поселке Котлубань Волгоградской области РФ Силы обороны нанесли удар по военному арсеналу.

«Сегодня ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области. По имеющейся информации, в преддверии удара на арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами», — проинформировал Генштаб.

Видео взрыва на арсенале публиковали российские telegram-каналы.

«Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, но наши подразделения успешно выполнили боевое задание. На территории арсенала пожар и детонация боеприпасов», — прокомментировали в Генштабе.

Защитники Украины отметили, что операцию провели Силы беспилотных систем вместе с ССО, ГУР и СБУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 17:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб 29 сентября сообщил: в поселке Котлубань Волгоградской области РФ Силы обороны нанесли удар по военному арсеналу".