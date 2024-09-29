Котлубань: Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала с иранскими ракетами
Генштаб 29 сентября сообщил: в поселке Котлубань Волгоградской области РФ Силы обороны нанесли удар по военному арсеналу.
«Сегодня ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области. По имеющейся информации, в преддверии удара на арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами», — проинформировал Генштаб.
Видео взрыва на арсенале публиковали российские telegram-каналы.
«Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, но наши подразделения успешно выполнили боевое задание. На территории арсенала пожар и детонация боеприпасов», — прокомментировали в Генштабе.
Защитники Украины отметили, что операцию провели Силы беспилотных систем вместе с ССО, ГУР и СБУ.
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- Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: арсенал, беспилотники, генштаб, знищили, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 17:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб 29 сентября сообщил: в поселке Котлубань Волгоградской области РФ Силы обороны нанесли удар по военному арсеналу".