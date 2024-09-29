Котлубань: Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала с иранскими ракетами

Генштаб 29 сентября сообщил: в поселке Котлубань Волгоградской области РФ Силы обороны нанесли удар по военному арсеналу.

«Сегодня ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области. По имеющейся информации, в преддверии удара на арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами», — проинформировал Генштаб.

Видео взрыва на арсенале публиковали российские telegram-каналы.

«Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, но наши подразделения успешно выполнили боевое задание. На территории арсенала пожар и детонация боеприпасов», — прокомментировали в Генштабе.

Защитники Украины отметили, что операцию провели Силы беспилотных систем вместе с ССО, ГУР и СБУ.