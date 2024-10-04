Двоє загиблих і двоє поранених – росіяни атакували Харківщину КАБами і дронами

Близько 10-ї ранку росіяни вдарили КАБами по селищу Степу, внаслідок чого загинув 55-річний цивільний чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджені та зруйновані приватні будинки.

Близько 10:00 вороги вдарили двома КАБами по селу Ізюмське. Поранення, не сумісні із життям, отримав 35-річний цивільний чоловік – співробітник місцевої агрофірми.

Близько 10.40 росіяни вдарили КАБами по селу Чернещина, через що пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих.

4 жовтня близько 16:35 внаслідок влучення ворожого FPV-дрону з Куп’янського поранення отримав 37-річний чоловік, від госпіталізації відмовився.

Пошкоджений автомобіль.