Двоє загиблих і двоє поранених – росіяни атакували Харківщину КАБами і дронами
Близько 10-ї ранку росіяни вдарили КАБами по селищу Степу, внаслідок чого загинув 55-річний цивільний чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Пошкоджені та зруйновані приватні будинки.
Близько 10:00 вороги вдарили двома КАБами по селу Ізюмське. Поранення, не сумісні із життям, отримав 35-річний цивільний чоловік – співробітник місцевої агрофірми.
Близько 10.40 росіяни вдарили КАБами по селу Чернещина, через що пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих.
4 жовтня близько 16:35 внаслідок влучення ворожого FPV-дрону з Куп’янського поранення отримав 37-річний чоловік, від госпіталізації відмовився.
Пошкоджений автомобіль.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: FPV-дрон, дрон, загиблі, КАБ, поранені, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 21:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10-ї ранку росіяни вдарили КАБами по селищу Степу, внаслідок чого загинув 55-річний цивільний чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.".