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Двоє загиблих і двоє поранених – росіяни атакували Харківщину КАБами і дронами

Події 21:36   04.10.2024
Оксана Якушко
Двоє загиблих і двоє поранених – росіяни атакували Харківщину КАБами і дронами

Близько 10-ї ранку росіяни вдарили КАБами по селищу Степу, внаслідок чого загинув 55-річний цивільний чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджені та зруйновані приватні будинки.

Близько 10:00 вороги вдарили двома КАБами по селу Ізюмське. Поранення, не сумісні із життям, отримав 35-річний цивільний чоловік – співробітник місцевої агрофірми.

Близько 10.40 росіяни вдарили КАБами по селу Чернещина, через що пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих.

4 жовтня близько 16:35 внаслідок влучення ворожого FPV-дрону з Куп’янського поранення отримав 37-річний чоловік, від госпіталізації відмовився.
Пошкоджений автомобіль.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 21:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10-ї ранку росіяни вдарили КАБами по селищу Степу, внаслідок чого загинув 55-річний цивільний чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.".