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Двое погибших и двое раненых – россияне атаковали Харьковщину КАБами и дронами

Происшествия 21:36   04.10.2024
Оксана Якушко
Двое погибших и двое раненых – россияне атаковали Харьковщину КАБами и дронами

Около 10 утра россияне ударили КАБами по поселку Степи, в результате чего погиб 55-летний гражданский мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены и разрушены частные дома.

Около 10:00 враги ударили двумя КАБами по селу Изюмское. Ранения, не совместимые с жизнью, получил 35-летний гражданский мужчина — сотрудник местной агрофирмы.

Около 10:40 россияне ударили КАБами по селу Чернещина, из-за чего повреждены частные домовладения. Без пострадавших.

4 октября около 16:35 в результате попадания вражеского FPV-дрона по Купянскому ранения получил 37-летний мужчина, от госпитализации отказался.
Поврежден автомобиль.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 21:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 утра россияне ударили КАБами по поселку Степи, в результате чего погиб 55-летний гражданский мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".