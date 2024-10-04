Двое погибших и двое раненых – россияне атаковали Харьковщину КАБами и дронами

Около 10 утра россияне ударили КАБами по поселку Степи, в результате чего погиб 55-летний гражданский мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены и разрушены частные дома.

Около 10:00 враги ударили двумя КАБами по селу Изюмское. Ранения, не совместимые с жизнью, получил 35-летний гражданский мужчина — сотрудник местной агрофирмы.

Около 10:40 россияне ударили КАБами по селу Чернещина, из-за чего повреждены частные домовладения. Без пострадавших.

4 октября около 16:35 в результате попадания вражеского FPV-дрона по Купянскому ранения получил 37-летний мужчина, от госпитализации отказался.

Поврежден автомобиль.