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15 разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 18:31   07.10.2024
Оксана Якушко
15 разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Стариці та Вовчанська, зараз всі атаки ворога відбиті.

15 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку біля населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка. П’ять атак відбили Силами оборони, 10 тривають.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 18:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.".