15 раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Горячее всего сейчас на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции наших подразделений у Старицы и Волчанска, сейчас все атаки врага отражены.

15 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении возле населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Пять атак отбили Силами обороны, 10 продолжаются.