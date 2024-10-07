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15 раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:31   07.10.2024
Оксана Якушко
15 раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Горячее всего сейчас на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции наших подразделений у Старицы и Волчанска, сейчас все атаки врага отражены.

15 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении возле населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Пять атак отбили Силами обороны, 10 продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 18:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горячее всего сейчас на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.".