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Через спилювання дерева Полтавським Шляхом у Харкові не ходитимуть трамваї

Суспільство 17:58   11.10.2024
Елена Нагорная
Через спилювання дерева Полтавським Шляхом у Харкові не ходитимуть трамваї Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв вулицями Полтавський Шлях та Залютинською, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:30 до 11:00 у неділю, 13 жовтня.

Це пов’язано із видаленням аварійного дерева, інформує пресслужба мерії.

У цей період трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

Читайте також: Рух транспорту у центрі Харкова обмежать до 15 жовтня

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 17:58;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Движение трамваев на участках улиц Полтавский Шлях и Залютинская будет прекращено с 9:30 до 11:00 в воскресенье, 13 октября".