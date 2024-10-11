Через спилювання дерева Полтавським Шляхом у Харкові не ходитимуть трамваї

Рух трамваїв вулицями Полтавський Шлях та Залютинською, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:30 до 11:00 у неділю, 13 жовтня.

Це пов’язано із видаленням аварійного дерева, інформує пресслужба мерії.

У цей період трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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