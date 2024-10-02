Рух транспорту у центрі Харкова обмежать до 15 жовтня
У центрі Харкова продовжили термін реконструкції теплових мереж, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства.
До 20:00 15 жовтня буде заборонений рух транспорту на вул. Квітки-Основ’яненка, на ділянці від пл. Павлівської до пров. Соборного, а також на ділянці від будинку №4/6 на вул. Квітки-Основ’яненка до будинку №3 у провулку Ярмарковому.
Раніше рух планували відкрити 30 вересня.
Читайте також: Два дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ремонт, рух, транспорт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Рух транспорту у центрі Харкова обмежать до 15 жовтня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова продовжили термін реконструкції теплових мереж, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства.".