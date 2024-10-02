Рух транспорту у центрі Харкова обмежать до 15 жовтня

У центрі Харкова продовжили термін реконструкції теплових мереж, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

До 20:00 15 жовтня буде заборонений рух транспорту на вул. Квітки-Основ’яненка, на ділянці від пл. Павлівської до пров. Соборного, а також на ділянці від будинку №4/6 на вул. Квітки-Основ’яненка до будинку №3 у провулку Ярмарковому.

Раніше рух планували відкрити 30 вересня.