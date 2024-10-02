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Движение транспорта в центре Харькова ограничат до 15 октября

Общество 21:48   02.10.2024
Оксана Якушко
Движение транспорта в центре Харькова ограничат до 15 октября

В центре Харькова продлили срок реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

До 20:00 15 октября будет запрещено движение транспорта по ул. Квитки-Основьяненко, на участке от пл. Павловской пер. Соборного, а также на участке от дома №4/6 по ул. Квитки-Основьяненко к дому №3 в переулке Ярмарочном.

Ранее движение планировалось открыть 30 сентября.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 21:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова продлили срок реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.".