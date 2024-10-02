Движение транспорта в центре Харькова ограничат до 15 октября

В центре Харькова продлили срок реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

До 20:00 15 октября будет запрещено движение транспорта по ул. Квитки-Основьяненко, на участке от пл. Павловской пер. Соборного, а также на участке от дома №4/6 по ул. Квитки-Основьяненко к дому №3 в переулке Ярмарочном.

Ранее движение планировалось открыть 30 сентября.

Читайте также: Два дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова