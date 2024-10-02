Движение транспорта в центре Харькова ограничат до 15 октября
В центре Харькова продлили срок реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.
До 20:00 15 октября будет запрещено движение транспорта по ул. Квитки-Основьяненко, на участке от пл. Павловской пер. Соборного, а также на участке от дома №4/6 по ул. Квитки-Основьяненко к дому №3 в переулке Ярмарочном.
Ранее движение планировалось открыть 30 сентября.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, ремонт, рух, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 21:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова продлили срок реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.".