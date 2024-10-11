Из-за спила дерева по Полтавскому Шляху в Харькове не будут ходить трамваи
Фото: Харьковский горсовет
Движение трамваев по улицам Полтавский Шлях и Залютинской, на участке от улицы Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», будет прекращено с 9:30 до 11:00 в воскресенье, 13 октября.
Это связано с удалением аварийного дерева, информирует пресс-служба мэрии.
В этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».
Читайте также: Движение транспорта в центре Харькова ограничат до 15 октября
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, рух, трамваи, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за спила дерева по Полтавскому Шляху в Харькове не будут ходить трамваи»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 17:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на участках улиц Полтавский Шлях и Залютинская будет прекращено с 9:30 до 11:00 в воскресенье, 13 октября".