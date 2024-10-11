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Из-за спила дерева по Полтавскому Шляху в Харькове не будут ходить трамваи

Общество 17:58   11.10.2024
Елена Нагорная
Из-за спила дерева по Полтавскому Шляху в Харькове не будут ходить трамваи Фото: Харьковский горсовет

Движение трамваев по улицам Полтавский Шлях и Залютинской, на участке от улицы Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», будет прекращено с 9:30 до 11:00 в воскресенье, 13 октября.

Это связано с удалением аварийного дерева, информирует пресс-служба мэрии.

В этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».

Читайте также: Движение транспорта в центре Харькова ограничат до 15 октября

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 17:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на участках улиц Полтавский Шлях и Залютинская будет прекращено с 9:30 до 11:00 в воскресенье, 13 октября".