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3-тя ОШБр успішно контратакувала на рубежах Харківщини і показала результат

Суспільство 20:12   15.10.2024
Олена Нагорна
3-тя ОШБр успішно контратакувала на рубежах Харківщини і показала результат Фото: 3-тя ОШБр

Групу окупантів взяли у полон бійці 3-ї окремої штурмової бригади у районі Харківської області.

У телеграм-каналі підрозділу повідомили, що їхні воїни провели успішні контратакувальні дії на позиціях супротивника. Результатом стало поповнення обмінного фонду.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 20:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Групу окупантів взяли у полон бійці 3-ї окремої штурмової бригади у районі Харківської області.".