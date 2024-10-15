3-тя ОШБр успішно контратакувала на рубежах Харківщини і показала результат
Фото: 3-тя ОШБр
Групу окупантів взяли у полон бійці 3-ї окремої штурмової бригади у районі Харківської області.
У телеграм-каналі підрозділу повідомили, що їхні воїни провели успішні контратакувальні дії на позиціях супротивника. Результатом стало поповнення обмінного фонду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 3-я ОШБр, пленные, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 20:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Групу окупантів взяли у полон бійці 3-ї окремої штурмової бригади у районі Харківської області.".