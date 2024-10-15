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3-я ОШБр успешно контратаковала на рубежах Харьковщины и показала результат

Общество 20:12   15.10.2024
Елена Нагорная
3-я ОШБр успешно контратаковала на рубежах Харьковщины и показала результат Фото: 3-я ОШБр

Группу оккупантов взяли в плен бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады в районе Харьковской области.

В Telegram-канале подразделения сообщили, что их воины провели успешные контратакующие действия на позициях противника. Результатом стало пополнение обменного фонда.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 20:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группу оккупантов взяли в плен бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады в районе Харьковской области.".