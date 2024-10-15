3-я ОШБр успешно контратаковала на рубежах Харьковщины и показала результат
Фото: 3-я ОШБр
Группу оккупантов взяли в плен бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады в районе Харьковской области.
В Telegram-канале подразделения сообщили, что их воины провели успешные контратакующие действия на позициях противника. Результатом стало пополнение обменного фонда.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, пленные, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 20:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группу оккупантов взяли в плен бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады в районе Харьковской области.".