3-я ОШБр успешно контратаковала на рубежах Харьковщины и показала результат

Группу оккупантов взяли в плен бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады в районе Харьковской области.

В Telegram-канале подразделения сообщили, что их воины провели успешные контратакующие действия на позициях противника. Результатом стало пополнение обменного фонда.