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Два дні трамваї №16, 16А та 27 курсуватимуть за іншим маршрутом у Харкові

Суспільство 20:33   21.10.2024
Оксана Якушко
Два дні трамваї №16, 16А та 27 курсуватимуть за іншим маршрутом у Харкові Фото: Харківська міськрада

22-23 жовтня з 9:30 до 16:00 трамваї №16, 16А та 27 не ходитимуть на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського, в напрямку вул. Москалівської, та на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського, повідомила Харківська міськрада. 

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії та контактної мережі.

У цей час трамваї ходитимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Читайте також: Три дні не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 20:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22-23 жовтня з 9:30 до 16:00 трамваї №16, 16А та 27 не ходитимуть на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського".