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Два дня трамваи №16, 16А и 27 будут курсировать по другому маршруту в Харькове

Общество 20:33   21.10.2024
Оксана Якушко
Два дня трамваи №16, 16А и 27 будут курсировать по другому маршруту в Харькове Фото: Харьковский горсовет

22-23 октября с 9:30 до 16:00 трамваи №16, 16А и 27 не будут ходить по ул. Молочной и ул. Гольдберговский, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского, в направлении ул. Москалевской и на ул. Академика Павлова на участке от ул. Непокоренных до пер. Салтовского, сообщили в Харьковском горсовете. 

Это связано с ремонтом трамвайного пути и контактной сети.
В это время трамваи будут ходить так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;

в обратном направлении: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».

Читайте также: Три дня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 20:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-23 октября с 9:30 до 16:00 трамваи №16, 16А и 27 не будут ходить по ул. Молочной и ул. Гольдберговский, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского. ".