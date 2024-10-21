Три дня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова

С 22 октября по 24 октября троллейбусы №25 не будут ходить по ул. Каденюка на участке от пр. Петра Григоренко до бульвара Богдана Хмельницкого, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с аварийным ремонтом КП «Харьковводоканал».

В это время троллейбус №25 будет курсировать следующим образом: ст. м. «Дворец Спорта» – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – пр. Петра Григоренко – пр. Героев Харькова – ст. м. «Дворец Спорта».