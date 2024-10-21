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Три дня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова

Общество 19:32   21.10.2024
Оксана Якушко
Три дня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова Фото: пресс-служба ХГС

С 22 октября по 24 октября троллейбусы №25 не будут ходить по ул. Каденюка на участке от пр. Петра Григоренко до бульвара Богдана Хмельницкого, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с аварийным ремонтом КП «Харьковводоканал».

В это время троллейбус №25 будет курсировать следующим образом: ст. м. «Дворец Спорта» – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – пр. Петра Григоренко – пр. Героев Харькова – ст. м. «Дворец Спорта».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 19:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22 октября по 24 октября троллейбусы №25 не будут ходить по ул. Каденюка на участке от пр. Петра Григоренко до бульвара Богдана Хмельницкого.".