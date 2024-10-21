Три дні не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова
Фото: пресслужба ХМР
З 22 жовтня по 24 жовтня тролейбуси №25 не ходитимуть вул. Каденюка на ділянці від пр. Петра Григоренка до бульвару Богдана Хмельницького, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано з аварійним ремонтом КП «Харківводоканал».
У цей час тролейбус №25 курсуватиме так: ст. м. «Палац Спорту» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Палац Спорту».
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 19:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 жовтня по 24 жовтня тролейбуси №25 не ходитимуть вул. Каденюка на ділянці від пр. Петра Григоренка до бульвару Богдана Хмельницького. ".