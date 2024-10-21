Три дні не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова

З 22 жовтня по 24 жовтня тролейбуси №25 не ходитимуть вул. Каденюка на ділянці від пр. Петра Григоренка до бульвару Богдана Хмельницького, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з аварійним ремонтом КП «Харківводоканал».

У цей час тролейбус №25 курсуватиме так: ст. м. «Палац Спорту» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Палац Спорту».