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Три дні не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова

Суспільство 19:32   21.10.2024
Оксана Якушко
Три дні не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова Фото: пресслужба ХМР

З 22 жовтня по 24 жовтня тролейбуси №25 не ходитимуть вул. Каденюка на ділянці від пр. Петра Григоренка до бульвару Богдана Хмельницького, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з аварійним ремонтом КП «Харківводоканал».

У цей час тролейбус №25 курсуватиме так: ст. м. «Палац Спорту» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Палац Спорту».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 19:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 жовтня по 24 жовтня тролейбуси №25 не ходитимуть вул. Каденюка на ділянці від пр. Петра Григоренка до бульвару Богдана Хмельницького. ".