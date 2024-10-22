«У це навіть складно повірити» – боєць 3-ї ОШБр про атаки ворога на Харківщині

Військові РФ не припиняють штурмувати на Харківському напрямку, протягом дня лише одну позицію захисників може атакувати ціла рота окупантів, розповів в етері нацмарафону командир підрозділу “Terra” у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов.

За його словами, ситуація на Харківському напрямку залишається складною, але контрольованою. Супротивник постійно проводить штурмові дії, застосовує артилерію та РСЗВ.

«З хорошого, що ми навчилися контролювати вогневі позиції їхньої артилерії, не даємо їм стріляти по нашій піхоті, знищуємо до того, як вони наведуться та пристріляються, – говорить Волохов. – Але піхотні штурми – це щось жахливе. У зоні відповідальності першого штурмового, другого штурмового, першого та другого механізованих батальйонів ворог суне піхотою просто в неймовірній кількості. Пускає її на фарш. У це навіть трошечки складно повірити, якщо ти цього не бачиш, коли за день одну позицію може атакувати ціла рота. П’ять-шість штурмів вдень, вночі, і при цьому всі росіяни гинуть… Вони повторюють це знову і знову. І так вже відбувається протягом, мабуть, кількох місяців».

Командир підрозділу підкреслив, що зараз на фронті – дуже важливий момент, тому що незабаром погода почне псуватися, і у ворога вже не буде стільки можливостей наступати.

“Тому нам кров з носа потрібно зараз встояти, не дати їм взяти наші позиції та плацдарми для розгортання якихось наступальних дій в майбутньому. Тому зараз для всього фронту і для нас важливо мати достатньо засобів. Ми закидуємо їх FPV-дронами», — зазначив Волохів.