«Ситуація стабілізована»: що каже Зеленський про фронт на Харківщині

На думку президента України Володимира Зеленського, ситуація на Харківському напрямку – стабілізована. Однак РФ здійснює маневри на Куп’янщині.

«На Харківському напрямку, вважаємо, що ситуація стабілізована. Хоча на Куп’янському вони там іноді в такі маневри йдуть – в одну, в іншу сторону. На сході – тиснуть. На Курському – наші виконують свої завдання і виконуватимуть їх стільки, скільки буде потрібно. Це важливий аспект, їм потрібно це робити», – сказав президент на зустрічі з журналістами 21 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна».