«Ситуація стабілізована»: що каже Зеленський про фронт на Харківщині
На думку президента України Володимира Зеленського, ситуація на Харківському напрямку – стабілізована. Однак РФ здійснює маневри на Куп’янщині.
«На Харківському напрямку, вважаємо, що ситуація стабілізована. Хоча на Куп’янському вони там іноді в такі маневри йдуть – в одну, в іншу сторону. На сході – тиснуть. На Курському – наші виконують свої завдання і виконуватимуть їх стільки, скільки буде потрібно. Це важливий аспект, їм потрібно це робити», – сказав президент на зустрічі з журналістами 21 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, Зеленський, Купянское, направлення, рф, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На думку президента України Володимира Зеленського, ситуація на Харківському напрямку – стабілізована. Однак РФ здійснює маневри на Куп’янщині.".