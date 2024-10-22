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«Ситуація стабілізована»: що каже Зеленський про фронт на Харківщині

Суспільство 16:51   22.10.2024
Вікторія Яковенко
«Ситуація стабілізована»: що каже Зеленський про фронт на Харківщині

На думку президента України Володимира Зеленського, ситуація на Харківському напрямку – стабілізована. Однак РФ здійснює маневри на Куп’янщині.

«На Харківському напрямку, вважаємо, що ситуація стабілізована. Хоча на Куп’янському вони там іноді в такі маневри йдуть – в одну, в іншу сторону. На сході – тиснуть. На Курському – наші виконують свої завдання і виконуватимуть їх стільки, скільки буде потрібно. Це важливий аспект, їм потрібно це робити», – сказав президент на зустрічі з журналістами 21 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна».

Читайте також: Де атакував противник впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На думку президента України Володимира Зеленського, ситуація на Харківському напрямку – стабілізована. Однак РФ здійснює маневри на Куп’янщині.".