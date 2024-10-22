«Ситуация стабилизирована»: что говорит Зеленский о фронте на Харьковщине
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на Харьковском направлении – стабилизирована. Однако РФ совершает маневры на Купянщине.
«На Харьковском направлении считаем, что ситуация стабилизирована. Хотя на Купянском они там иногда в такие маневры идут – в одну, в другую сторону. На востоке – давят. На Курском – наши выполняют свои задачи и будут выполнять их столько, сколько потребуется. Это важный аспект, им нужно это делать», – сказал президент на встрече с журналистами 21 октября, передает «Интерфакс-Украина».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, Зеленский, Купянское, направление, рф, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По мнению президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на Харьковском направлении – стабилизирована. Однако РФ совершает маневры на Купянщине.".