«Ситуация стабилизирована»: что говорит Зеленский о фронте на Харьковщине

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на Харьковском направлении – стабилизирована. Однако РФ совершает маневры на Купянщине.

«На Харьковском направлении считаем, что ситуация стабилизирована. Хотя на Купянском они там иногда в такие маневры идут – в одну, в другую сторону. На востоке – давят. На Курском – наши выполняют свои задачи и будут выполнять их столько, сколько потребуется. Это важный аспект, им нужно это делать», – сказал президент на встрече с журналистами 21 октября, передает «Интерфакс-Украина».