Live
  • Вт 22.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.81

«В это даже сложно поверить» — боец 3-й ОШБр о штурмах врага на Харьковщине

Происшествия 18:47   22.10.2024
Елена Нагорная
«В это даже сложно поверить» — боец 3-й ОШБр о штурмах врага на Харьковщине Скриншот

Военные РФ не прекращают штурмовать на Харьковском направлении, в течение дня только одну позицию защитников может атаковать целая рота оккупантов, рассказал в эфире нацмарафона командир подразделения «Terra» в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

По его словам, ситуация на Харьковском направлении остается сложной, но контролируемой. Противник постоянно проводит штурмовые действия, применяет артиллерию и РСЗО.

«Из хорошего, что мы научились контролировать огневые позиции их артиллерии, не даем им стрелять по нашей пехоте, уничтожаем до того, как они наведутся и пристреляются, — говорит Волохов. — Но пехотные штурмы — это что-то ужасное. В зоне ответственности первого штурмового, второго штурмового, первого и второго механизированных батальонов враг наступает пехотой просто в невероятном количестве. Пускает ее на фарш. В это даже немножечко сложно поверить, если ты этого не видишь, когда за день одну позицию может атаковать целая рота. Пять-шесть штурмов в день, ночью, и при этом все россияне гибнут… Они повторяют это снова и снова. И так уже происходит в течение, пожалуй, нескольких месяцев».

Командир подразделения подчеркнул, что сейчас на фронте — очень важный момент, потому что вскоре погода начнет портиться, и у врага уже не будет столько возможностей наступать.

«Поэтому нам кровь из носу нужно сейчас устоять, не дать им взять наши позиции и плацдармы для развертывания каких-то наступательных действий в будущем. Поэтому сейчас для всего фронта и для нас важно иметь достаточно средств. Мы забрасываем их FPV-дронами», — отметил Волохов.

Читайте также: «Ситуация стабилизирована»: что говорит Зеленский о фронте на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
22.10.2024, 07:54
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
В источниках Харькова обнаружили нитраты: откуда пить опасно
В источниках Харькова обнаружили нитраты: откуда пить опасно
22.10.2024, 13:20
Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
22.10.2024, 18:12
МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО
МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО
22.10.2024, 19:19

Новости по теме:

20:12
3-я ОШБр успешно контратаковала на рубежах Харьковщины и показала результат
22:13
Бойцы ВСУ отбили украинских военных из плена россиян на Харьковщине (видео)
22:33
Комбат 3-й ОШБр: ситуация неконтролируемая, РФ в 2 км от Оскола на Харьковщине
20:04
РФ перебросила свежие силы на Харьковщину, чтобы отбить потерянное — Жорин
20:30
Враг пытается вернуть территории — боец 3-й ОШБр о «харьковском наступлении»

Вы читали новость: ««В это даже сложно поверить» — боец 3-й ОШБр о штурмах врага на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 18:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ не прекращают штурмовать на Харьковском направлении, в течение дня только одну позицию защитников может атаковать целая рота оккупантов".