«В это даже сложно поверить» — боец 3-й ОШБр о штурмах врага на Харьковщине
Военные РФ не прекращают штурмовать на Харьковском направлении, в течение дня только одну позицию защитников может атаковать целая рота оккупантов, рассказал в эфире нацмарафона командир подразделения «Terra» в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.
По его словам, ситуация на Харьковском направлении остается сложной, но контролируемой. Противник постоянно проводит штурмовые действия, применяет артиллерию и РСЗО.
«Из хорошего, что мы научились контролировать огневые позиции их артиллерии, не даем им стрелять по нашей пехоте, уничтожаем до того, как они наведутся и пристреляются, — говорит Волохов. — Но пехотные штурмы — это что-то ужасное. В зоне ответственности первого штурмового, второго штурмового, первого и второго механизированных батальонов враг наступает пехотой просто в невероятном количестве. Пускает ее на фарш. В это даже немножечко сложно поверить, если ты этого не видишь, когда за день одну позицию может атаковать целая рота. Пять-шесть штурмов в день, ночью, и при этом все россияне гибнут… Они повторяют это снова и снова. И так уже происходит в течение, пожалуй, нескольких месяцев».
Командир подразделения подчеркнул, что сейчас на фронте — очень важный момент, потому что вскоре погода начнет портиться, и у врага уже не будет столько возможностей наступать.
«Поэтому нам кровь из носу нужно сейчас устоять, не дать им взять наши позиции и плацдармы для развертывания каких-то наступательных действий в будущем. Поэтому сейчас для всего фронта и для нас важно иметь достаточно средств. Мы забрасываем их FPV-дронами», — отметил Волохов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, Харьков, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ не прекращают штурмовать на Харьковском направлении, в течение дня только одну позицию защитников может атаковать целая рота оккупантов".