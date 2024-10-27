Не злякала зима, а податки можуть: Чумак не виключає відтік бізнесу з Харкова
Напередодні холодів та зими, яка за прогнозами керівництва Харкова може стати найскладнішою з початку повномасштабної війни, з міста не спостерігалося масового виїзду компаній та підприємств. Однак цьому може сприяти підняття військового податку в Україні, наголосив у коментарі МГ «Об’єктив» президент ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак.
«Невизначена невизначеність. Це перманентний наш стан, тому що постійно в нас йдуть обстріли. Якщо на початку року це були обстріли ракетні, то зараз – КАБами. Агресор постійно вносить зміни до застосування КАБів і збільшує їхню дальність. Це великий ризик. Тому бізнес, який, на жаль, не зміг собі забезпечити альтернативні джерела електроенергії, розглядав можливість або призупинити діяльність, або релокуватися», — говорить Чумак.
Зокрема, перемістили склади за межі Харкова компанії, які займалися постачанням до супермаркетів продуктів короткого терміну зберігання (молочка, сири та інше). Також Чумак знає підприємства, які повністю чи частково перевезли свої виробництва на Полтавщину вже влітку.
«Квітень, травень, коли було дуже гаряче, бізнес якось ще перетерпів, а от у червні вже деякі компанії приймали таке рішення. Вони часто не потрапляють до статистики, яку оприлюднює Кабмін, саме через те, що такі компанії не звертаються по допомогу в релокації. Вони просто зібрали швидко щось і вивезли. Як правило це компанії, де товари мають великий ризик бути пошкодженими без відновлення або є пожежонебезпечними. Наприклад, склад автошин тримати у Харкові дуже ризиковано. Тому що “приліт” є великим ризиком пожежі. Ми зараз військових перевзуваємо у зимову гуму, вона під замовлення приїжджає через пару днів. Це ознака того, що складів немає у Харкові», – зазначає президент ГО.
За оцінкою Чумака, зараз бізнес Харкова балансує на рівні нуля, тобто прибутки покривають збитки. Це, за його словами, підтверджує відсутність масової релокації з міста.
“Як буде взимку, всі експерти кажуть, що є великий ризик саме через збільшення податків, що цей баланс може піти в мінус зараз. Збільшення саме військового податку буде працювати на найманий персонал негативно, тому що саме в нього зарплата зменшиться. Якщо компанія не має ресурсів компенсувати цю різницю, вона начебто невелика, 3,5%, але в будь-якому випадку наймана людина, яка раптом починає отримувати менше зарплату, вона в першу чергу не державу буде хейтити, а роботодавця. Я знаю компанії, які мають резерв, вони перекриють цей мінус, а інші компанії, особливо мікро, маленькі, в них таких ресурсів може не бути. Тому вони рахують дуже ретельно кожну гривню, кожну копійку. Якщо буде йти в мінус, то є великий ризик, що компанії або призупинять на зиму діяльність, приблизно до квітня, або скоротять діяльність, або хтось буде і релоковуватися», — не виключає Чумак.
Тому зараз, зазначає він, дуже важливою є підтримка бізнесу державою, оскільки місцеві громади не мають на це ресурсів.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: Александр Чумак, бізнес, зима, кабы, отопительный сезон, предприниматели, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 22:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні холодів та зими, яка за прогнозами керівництва Харкова може стати найскладнішою з початку повномасштабної війни, з міста не спостерігалося масового виїзду підприємств".