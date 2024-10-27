Якою має бути «справедлива мобілізація»: думка представника бізнесу Харкова

В умовах дефіциту людських та фінансових ресурсів у питанні мобілізації необхідно знайти баланс – щоб і військо поповнювалося, і мали змогу працювати ті, хто сплачує податки, які йдуть у тому числі на фінансування армії. Таку думку у коментарі МГ “Об’єктив” висловив президент ГО “Асоціація приватних роботодавців” Олександр Чумак.

«Хоча багатьом це не сподобається, скажуть, що це несправедливо, – усі, хто працює “у білу”, повинні мати пріоритет перед тими, хто не працює або працює “в чорну”. Тому що саме люди, які працюють “в білу”, генерують податки, які йдуть в бюджет. Тому я вважаю, що ТЦК повинні у своїх підходах до мобілізації враховувати, що “білий” бізнес є основою для забезпечення стійкості й обороноздатності армії. Партнери на зарплати військовослужбовцям кошти не дають, це тільки наші податки. Цей баланс треба шукати… Не секрет, що ті, хто “в білу” працюють, показують більший процент оновлення даних військовозобов’язаних саме через те, що ці люди мають можливість бронювати. А ті, хто офіційно не працює, навіть часто й дані не оновили. Тобто знайти цих людей складніше», — каже Чумак.

Він констатував, що це складно, адже для відокремлення «білого» бізнесу від «чорного» потрібно впроваджувати певні інструменти. Також, на його думку, допомогти у процесі можуть центри зайнятості.

«Люди, які не працюють та отримують допомогу від держави – це люди, які не платять податки. Мені скажуть, що це несправедливо, але якщо ми шукаємо баланс і нам потрібні гроші на фінансування армії, іншого в нас не вийде. Плюс можна подивитися за статистикою кількість використання питної води, електроенергії, опалення в тих громадах, де суттєво збільшилась кількість населення. Населення, яке ніде не працевлаштоване і не працює. Це люди, які не генерують податки, які фінансують армію. Тезу “або працюй, або воюй” я повністю підтримую», — наголосив голова ГО.

Економічне бронювання, на його переконання, — це насамперед інструмент прогнозування. Тому що роботодавець, співробітника якого мобілізували дорогою до офісу чи на підприємство, по-перше, стикається з порушенням робочого процесу, а по-друге, повинен шукати та навчати нового фахівця.

«Економічна мобілізація дозволяє самому роботодавцю вирішувати, хто йому найбільше потрібен, і ще й державі за це платити гроші. Тобто держава отримує додатково кошти, причому коли люди кажуть, що забронюють всіх, – ні, це неможливо, тому що є прибуток компанії, і більше, ніж ти отримуєш прибутку, ти витратити на людей не можеш. Знову ж таки, є теза, що при “економічному бронюванні будуть воювати тільки бідні”. Вибачте, а бронювання, яке зараз є, не економічне, звичайне. Хіба там бідні не воюють? Щоб забронювати зараз людей без економічного бронювання, компанія має виплачувати деякий розмір заробітної платні, яка вища за мінімальну, і це знову ж таки не про бідних. Тобто воно нічим не відрізняється від чинної системи бронювання. Тільки тим, що приймає рішення саме роботодавець. Зараз в нас приймає рішення держава, кого ми можемо забронювати, яка компанія критична», — підсумував Чумак.